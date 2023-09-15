ЄК скасувала заборону на імпорт зерна з України

Європейська комісія не продовжила заборону на ввезення українського зерна до п'яти країн ЄС за умови дотримання Україною певних заходів.

Єврокомісія в п’ятницю, 15 вересня, вирішила не продовжуватизаборону на ввезення українського зерна до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія проаналізувала дані щодо впливу експорту 4 категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС.

Було зроблено висновок, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли.

В Єврокомісії додали, що конструктивна позиція всіх учасників платформи допомогла вирішити конкретні проблеми та забезпечила те, що експорт до третіх країн за межами ЄС йде та навіть збільшується.

"У результаті було погоджено, що: діючі заходи закінчуються сьогодні. Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи (зокрема, наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків зерна. До цього часу Україна має запровадити з 16.09.2023 ефективні заходи контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах. Україна подасть на платформу План дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок, 18 вересня 2023 року", - йдеться у заяві Єврокомісії.

Крім того, у заяві зазначено, що Єврокомісія та Україна відстежуватимуть ситуацію через платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації.

Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень, поки дієві заходи з боку України діють і повністю працюють.