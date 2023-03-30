Європейська комісія схвалила програму в межах Європейського фонду оборони, яка включає заходи і проєкти з розвитку оборонних спроможностей, а також впровадження інновацій.

Загалом мова йде про виділення €1,2 млрд на цю програму.

Передає Укрінформ.

Про це розказала речниця Єврокомісії Соня Господинова.

"Єврокомісія схвалила третю робочу програму в межах Європейського оборонного фонду, що передбачає виділення 1,2 мільярда євро для потреб оборони, досліджень та проєктів розвитку. Разом із цим внеском Єврокомісія інвестувала понад €3 млрд від початку введення в дію регуляторних правил Європейського оборонного фонду у травні 2021 року", - сказала речниця.

І додала, що нова робоча програма дасть змогу збільшити конкурентоспроможність європейської оборонної промисловості та оборонну взаємосумісність у Європі.

Проєкти передбачають 8 головних тем досліджень за 34 інноваційними напрямками у всіх сферах, що стосуються оборони.

Серед них, дослідницька робота має на меті розвиток нових систем для винищувачів наступного покоління, основних бойових танків, спроможностей у наведенні та керуванні артилерійським вогнем. Важливим напрямком є розвиток системи стратегічних повітряних перевезень, що необхідно для швидкого забезпечення місій та операцій ЄС у всьому світі.

Запропоновані заходи передбачають залучення до реалізації інноваційних проєктів підприємств малого та середнього бізнесу та дослідницьких колективів.