Єлисейський палац: Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні
Про це вчора на умовах анонімності розповів високопосадовець Єлисейського палацу.
Передає CNN.
Брифінг відбувся напередодні візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Китай. Макрон вирушить в подорож з президентком Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Очевидно, що Китай є однією з небагатьох країн на Землі – можливо, єдиною країною у світі, – яка може вплинути на конфлікт, причому для обох сторін", – заявили в єлисейському палаці.
На думку анонімного високопосадовця, майбутній візит Макрона до Китаю стане вирішальною можливістю для Франції і Китаю відновити зв'язок на найвищому рівні після 3 років ізоляції Китаю через сувору політику нульового ковіду. Заплановані зустрічі Макрона з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і китайським прем'єр-міністром Лі Цяном.
На думку політика: вони мають на меті знайти простір, щоб ми могли спробувати ініціативи, корисні для українського народу, а потім знайти спосіб визначити рішення для припинення цієї війни в середньостроковій перспективі.
Також, президент Франції й президентка Єврокомісії порушать питання співпраці між Європейським Союзом і Китаєм.