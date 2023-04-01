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Єлисейський палац: Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні

01 квітня 2023, 11:11
Єлисейський палац: Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні
Фото: matchmakers-real-estate.com

Про це вчора на умовах анонімності розповів високопосадовець Єлисейського палацу. 

Передає CNN.

Брифінг відбувся напередодні візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Китай. Макрон вирушить в подорож з президентком Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Очевидно, що Китай є однією з небагатьох країн на Землі – можливо, єдиною країною у світі, – яка може вплинути на конфлікт, причому для обох сторін", – заявили в єлисейському палаці.

На думку анонімного високопосадовця, майбутній візит Макрона до Китаю стане вирішальною можливістю для Франції і Китаю відновити зв'язок на найвищому рівні після 3 років ізоляції Китаю через сувору політику нульового ковіду. Заплановані зустрічі Макрона з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і китайським прем'єр-міністром Лі Цяном. 

На думку політика: вони мають на меті знайти простір, щоб ми могли спробувати ініціативи, корисні для українського народу, а потім знайти спосіб визначити рішення для припинення цієї війни в середньостроковій перспективі. 

Також, президент Франції й президентка Єврокомісії порушать питання співпраці між Європейським Союзом і Китаєм.

ФранціяКитайвійна

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