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Єлизавета II поскаржилася, що гелікоптери Трампа зіпсували її газон

Єлизавета II розмовляла з міністром Австралії на наступний день після приїзду Трампа
Королева Великої Британії Єлизавета II поскаржилася на те, що вертольоти президента США Дональда Трампа зіпсували газон перед Букінгемським палацом під час його візиту до Сполученого Королівства на початку червня 2019 року.
Єлизавета II поскаржилася, що гелікоптери Трампа зіпсували її газон Фото: reuters.com

Вертольоти президента США приземлялися на галявину щонайменше три рази. У перший день візиту двічі - з Дональдом і його дружиною Меланією Трамп, повідомляє "Громадське".

Єлизавета II розмовляла з міністром Австралії на наступний день після приїзду Трампа. Моррісон прилетів до Великої Британії на святкування на честь 75-річчя висадки у Нормандії. Королева розповіла йому, що на газоні перед Букінгемським палацом залишилися сліди від двигунів і коліс вертольотів американського президента.

"Подивіться на мою галявину. Вона зіпсована", - поскаржилася Єлизавета II. Зауваження вона зробила в доброзичливій манері, вказує The Sunday Times.

Нагадаємо, що Королева Великобританії Єлизавета II схвалила білль про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу.

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