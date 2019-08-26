Єлизавета II поскаржилася, що гелікоптери Трампа зіпсували її газон
Вертольоти президента США приземлялися на галявину щонайменше три рази. У перший день візиту двічі - з Дональдом і його дружиною Меланією Трамп, повідомляє "Громадське".
Єлизавета II розмовляла з міністром Австралії на наступний день після приїзду Трампа. Моррісон прилетів до Великої Британії на святкування на честь 75-річчя висадки у Нормандії. Королева розповіла йому, що на газоні перед Букінгемським палацом залишилися сліди від двигунів і коліс вертольотів американського президента.
"Подивіться на мою галявину. Вона зіпсована", - поскаржилася Єлизавета II. Зауваження вона зробила в доброзичливій манері, вказує The Sunday Times.
Нагадаємо, що Королева Великобританії Єлизавета II схвалила білль про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу.
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