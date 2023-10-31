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ПОЛІТИКА

Єменські бойовики заявили, що вдарили по Ізраїлю ракетами та безпілотниками

31 жовтня 2023, 18:41
Єменські бойовики заявили, що вдарили по Ізраїлю ракетами та безпілотниками
аеропорт в ємені
Армія оборони Ізраїлю підтвердила пуски ракет повстанців-хуситів та повідомила про відбиття ворожих цілей, йдеться у виданні Аxios.

Військові Ємену повідомили, що атакували Ізраїль ракетами та безпілотиниками, таким чином офіційно оголосили війну.

Про це заявив офіційний представник збройних сил країни генерал Яхья Саріє Ану.

"Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться", - сказав він.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила пуски ракет повстанців-хуситів та повідомила про відбиття ворожих цілей, йдеться у виданні Аxios. Із посиланням на військових поінформували, що Цахал перехопили балістичну ракету дальнього радіусу дії класу "земля-земля" і дві крилаті ракети, які були випущені повстанцями-хуситами в Ємені.

Журналісти нагадали, що це був третій напад хуситів з початку війни між Ізраїлем і Хамас. Зростає занепокоєння, що війна може поширитися на нові фронти. 

Зазначається, що вперше в історії Ізраїль застосував систему Arrow для перехоплення балістичних ракет від початку війни. 

"Системи виявлення ВПС Ізраїлю стежили за курсом ракети, і її було перехоплено в найкращий оперативний час і в місці. Усі загрози були перехоплені за межами ізраїльської території і жодного входу на територію Ізраїлю виявлено не було", - прокоментували в армії оборони Ізраїлю. 

ІзраїльЄмен

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