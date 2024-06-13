Єменські хусити атакували в Червоному морі грецьке торгове судно

Нещодавно воно пришвартувалося в росії.

У середу, 12 червня, єменські хусити атакували у Червоному морі грецьке торгівельне судно Tutor.



Про це у мережі X (Twitter) повідомило Центральне командування Збройних сил США.

Tutor належить та експлуатуються Грецією та йшло під ліберійським прапором. Удар по ньому спричинив сильне затоплення та пошкодження машинного відділення.



До цього підтримувані Іраном хусити запустили протикорабельні балістичні ракети (ASBM) з контрольованих ними районів Ємену в Аденську затоку. Внаслідок атаки отримали пошкодження два вантажні судна.