Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єменські хусити атакували вантажний корабель із хімікатами

20 лютого 2024, 11:37
Єменські хусити атакували вантажний корабель із хімікатами
Фото: reuters
Екіпаж корабля вимушено евакуювався.

Поблизу берегів Ємену бойовики руху хуситів обстріляли ракетами судно, що перевозило небезпечні добрива. 

Про це повідомляє BBC.

Вантажне судно Rubymar рухалося під прапором африканської країни Беліз та було зареєстроване у Великій Британії.

Удар по кораблю стався, коли він перебував в Аденській затоці та наближався до Баб-ель-Мандебської протоки. Судно перевозило "дуже небезпечні" добрива та після удару почало набирати воду через пошкодження.

Велика Британія засудила цю "безрозсудну атаку" і повідомила, що кораблі союзників "уже перебувають на місці події".

Це одна з найбільш руйнівних атак хуситів та свідчить про безуспішність зусиль країн Заходу щодо стримування терористів.

Єменвійна в Україніросія окупантихусити

Останні матеріали

Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється