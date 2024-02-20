Єменські хусити атакували вантажний корабель із хімікатами

Екіпаж корабля вимушено евакуювався.

Поблизу берегів Ємену бойовики руху хуситів обстріляли ракетами судно, що перевозило небезпечні добрива.



Про це повідомляє BBC.

Вантажне судно Rubymar рухалося під прапором африканської країни Беліз та було зареєстроване у Великій Британії.



Удар по кораблю стався, коли він перебував в Аденській затоці та наближався до Баб-ель-Мандебської протоки. Судно перевозило "дуже небезпечні" добрива та після удару почало набирати воду через пошкодження.

Велика Британія засудила цю "безрозсудну атаку" і повідомила, що кораблі союзників "уже перебувають на місці події".

Це одна з найбільш руйнівних атак хуситів та свідчить про безуспішність зусиль країн Заходу щодо стримування терористів.