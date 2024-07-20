Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єменські хусити двічі атакували судно в Червоному морі – Reuters

20 липня 2024, 17:55
Єменські хусити двічі атакували судно в Червоному морі – Reuters
Фото: AFP
Цього разу хусити здійснили атаку за допомогою БПЛА і з безпілотного надводного апарату.
Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) отримало повідомлення про два напади на судно у 118,5 км на північний захід від єменського міста Моха, судно зазнало незначних пошкоджень.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Капітан судна повідомив, що атаки відбулися за допомогою БПЛА і з безпілотного надводного апарату, які вибухнули неподалік.
 
Джерело з морської безпеки повідомило Reuters, що судно, яке було ідентифіковано як контейнеровоз під прапором Ліберії, атакували катером і безпілотниками. 
 
Після атаки він продовжував маневрувати на максимальній швидкості, щоб втекти, оскільки чекав підтримки від військового корабля.
 
Капітан згодом повідомив про подальші спостереження БПЛА, додавши, що "і судно, і екіпаж в безпеці".
червоне моревійна в Україніхуситиросія окупанти

Останні матеріали

Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється