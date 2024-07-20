Єменські хусити двічі атакували судно в Червоному морі – Reuters

Цього разу хусити здійснили атаку за допомогою БПЛА і з безпілотного надводного апарату.

Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) отримало повідомлення про два напади на судно у 118,5 км на північний захід від єменського міста Моха, судно зазнало незначних пошкоджень.

Капітан судна повідомив, що атаки відбулися за допомогою БПЛА і з безпілотного надводного апарату, які вибухнули неподалік.

Джерело з морської безпеки повідомило Reuters, що судно, яке було ідентифіковано як контейнеровоз під прапором Ліберії, атакували катером і безпілотниками.

Після атаки він продовжував маневрувати на максимальній швидкості, щоб втекти, оскільки чекав підтримки від військового корабля.

Капітан згодом повідомив про подальші спостереження БПЛА, додавши, що "і судно, і екіпаж в безпеці".