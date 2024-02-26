Єменські хусити пошкодили підводні кабелі, які з'єднують Європу і Азію

Через пошкодження кабелів виникає серйозне порушення зв'язку між Європою та Азією.

Єменські хусити вивели з ладу чотири підводні кабелі, які з'єднували Європу та Азію, через що виникло серйозне порушення зв'язку.

Про це пише The Jerusalem Post.

"Чотири підводні кабелі зв’язку між Саудівською Аравією та Джибуті були виведені з ладу впродовж останніх місяців, ймовірно, внаслідок атак підтримуваних Іраном єменських хуситів", – пише видання.

Зазначається, що пошкодження чотирьох кабелів, які, належать до систем AAE-1, Seacom, EIG та TGN, означає серйозне порушення зв’язку між Європою та Азією.

Відомо, що найбільшої шкоди внаслідок цього зазнають країни Перської затоки та Індія.

Кабель AAE-1 з’єднує Східну Азію з Європою через Єгипет, з’єднуючи Китай із Заходом через такі країни, як Пакистан та Катар.

Кабельна система Europe India Gateway (EIG) з’єднує південну Європу з Єгиптом, Саудівською Аравією, Джибуті, ОАЕ та Індією.

Кабель Seacom з'єднує Європу, Африку та Індію, а також з'єднується з Південною Африкою.