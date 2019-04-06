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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄНП підтримала намір НФ стати членом-спостерігачем

Згідно з рішенням ЄНП, за виконання необхідних умов такий статус буде наданий "Народному фронту" після майбутніх виборів в Україні
Політична асамблея Європейської народної партії - загальноєвропейського об`єднання правих і центристських сил - прийняла важливе рішення підтримати намір політичної партії "Народний фронт" набути статус спостерігача.
ЄНП підтримала намір НФ стати членом-спостерігачем Фото: tsn.ua

"Народний фронт" вітає рішення наших європейських партнерів і продовжуватиме свою діяльність активної політичної сили, яка поділяє спільні з нашими союзниками цінності і принципи. Вітаємо з розширенням української присутності в Європейській народній партії інші політичні сили України, які уже мають статус спостерігача або перебувають в процесі його набуття", - йдеться у заяві НФ.

Нагадаємо, що Європейська народна партія залишилася найбільш чисельною групою в Європарламенті після нещодавніх виборів.

До цієї групи належать, наприклад, канцлер Німеччини Ангели Меркель та президент Європейської ради Дональд Туск.

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04 06 2019 16:52
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