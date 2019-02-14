​Єпископа УПЦ МП Гедеона позбавили українського громадянства через приховування російського, - ДМС

Державна міграційна служба заявляє, що єпископ Української православної церкви (МП) Гедеон (Юрій Харон) був позбавлений українського громадянства в червні 2018 року через приховування громадянства Росії.

У 2018 році управлінням міграційної служби у Волинській області було отримано інформацію від Служби безпеки, проведено перевірку та встановлено факт набуття єпископом громадянства України з порушенням законодавства.

"Зокрема, встановлено, що особою під час подавання документів для отримання громадянства України надано неправдиві дані про наявні громадянства... За результатами перевірки у червні 2018 року було скасовано рішення про реєстрацію громадянином України вказаної особи та рішення про видачу йому паспортів громадянина України. Водночас, паспорти громадянина України (внутрішній і закордонний) вказаної особи були визнані недійсними", - повідомила прес-служба ДМС.

Нагадаємо, 13 лютого прикордонники депортували Гедеона з України в США.

Єпископ Гедеон - у миру Юрій Самуїлович Харон - вельми цікава і нестандартна для церковного життя особистість. Він стверджує, що є етнічним греком. Родом з Одеси. У 80-х роках минулого століття він прийняв чернецтво і священицький сан. Проходив службу в Курську і Сибіру. У 1991 році перебрався в Штати, ймовірно, до свого брата - відомого художника Олександра Харона. У США Гедеон тривалий час служив священиком у місті Санта-Барбара в Каліфорнії.

Наприкінці 90-х Гедеон приїхав до Києва і відразу ж отримав місце в елітній столичноій парафії - Іллінській церкві на Подолі. Туди ходили багато представників бізнесу і політикуму. До кінця не зрозуміло, на яких підставах Харон перебував в Україні. Громадянство України отримати автоматично він не міг, оскільки ще в 1991 році емігрував з РФ у США. Зі слів Гедеона там він був військовим капеланом, хоча нам не вдалося підтвердити цю інформацію. Він неодноразово заявляв, що має американське громадянство.

В мережі була опублікована інформація про те, що Гедеон має російський закордонний паспорт, виданий в російському посольстві в Україні з терміном дії до 2013 року. У російському головному управлінні з питань міграції є можливість перевірити дійсність закордонного паспорта РФ. Так ось, його паспорта немає в списку недійсних (списку дійсних немає).

У травні 2018 року року депутат Ігор Луценко скерував у ДМС і в СБУ запит, в якому йдеться, що в 2007 році суддя Черняхівського райсуду Житомирської області оштрафував Гедеона Харона за порушення правил перебування в Україні. З чого випливає, що на цю мить у нього не було українського громадянства.

Коли історія з паспортом і громадянством Харона стала резонансною, то в мережі з'явилися фото його українського паспорта, виданого в 2011 році. Водночас громадянство Харон отримував, оминувши комісію при Адміністрації Президента. На підставі ст. 8 Закону України "Про громадянство України" він отримав громадянство за територіальним походженням, виданим відділом МВС у Волинській області.

Згідно з реєстром ДМС, паспорт Харона є недійсним. За даними джерела в міграційній службі, Харон дійсно отримав українське громадянство, але пізніше його було анульовано, оскільки він надав недостовірні дані під час подавання документів.