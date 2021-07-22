Єрмак і Кулеба поїдуть у США готувати зустріч президентів

В ОП підкреслили, що на порядку денному переговорів - насамперед безпекові питання

Глава Офісу президента Андрій Єрмак та очільник МЗС Дмитро Кулеба незабаром відвідають Вашингтон, щоб підготувати зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена 30 серпня.

Про це повідомила пресслужба президента України, пише "Європейська правда".

В ОП підкреслили, що на порядку денному переговорів - насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами.

Крім того, буде продовжено обговорення проєкту "Північний потік - 2" як безпекового виклику для України та регіону.

"Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації", - йдеться у повідомленні.

21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Нагадаємо, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".