Єрмак і Кулеба поїдуть у США готувати зустріч президентів
Про це повідомила пресслужба президента України, пише "Європейська правда".
В ОП підкреслили, що на порядку денному переговорів - насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами.
Крім того, буде продовжено обговорення проєкту "Північний потік - 2" як безпекового виклику для України та регіону.
"Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації", - йдеться у повідомленні.
21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
Нагадаємо, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
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