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Єрмак і Кулеба поїдуть у США готувати зустріч президентів

В ОП підкреслили, що на порядку денному переговорів - насамперед безпекові питання
Глава Офісу президента Андрій Єрмак та очільник МЗС Дмитро Кулеба незабаром відвідають Вашингтон, щоб підготувати зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена 30 серпня.
Єрмак і Кулеба поїдуть у США готувати зустріч президентів Фото: DW

Про це повідомила пресслужба президента України, пише "Європейська правда".

В ОП підкреслили, що на порядку денному переговорів - насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами.

Крім того, буде продовжено обговорення проєкту "Північний потік - 2" як безпекового виклику для України та регіону.

"Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації", - йдеться у повідомленні.

21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Нагадаємо, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

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22 07 2021 10:08
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