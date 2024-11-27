Єрмак назвав умови для ефективних переговорів з росією

Зараз росія готовності до мирних угод не демонструє, підкреслив голова ОП.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року.

Про це він написав у колонці Dagens industri.

Однак зараз росія не зацікавлена в мирі, що вона демонструє перекиданням 11 000 північнокорейських військових з потенціалом збільшення контингенту до 100 000. Також росія провела запуск балістичної ракети, що може нести ядерний заряд, а путін погрожував подальшими ударами.

"Запуск росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру минулого тижня в поєднанні з погрозами путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що москва не зацікавлена в мирі. На кожен російський удар і ядерну загрозу необхідно відповідати з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою", – вважає Єрмак.

На його думку, зараз Європа має активізуватися та встановити власний надійний стратегічний підхід. Зміцнюючи оборонну, економічну та дипломатичну сфери, Європа може досягти тривалого миру, безпеки та економічної стабільності.