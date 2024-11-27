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Єрмак назвав умови для ефективних переговорів з росією

27 листопада 2024, 14:33
Єрмак назвав умови для ефективних переговорів з росією
Фото: з вільних джерел
Зараз росія готовності до мирних угод не демонструє, підкреслив голова ОП.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року.
 
Про це він написав у колонці Dagens industri. 
 
Однак зараз росія не зацікавлена в мирі, що вона демонструє перекиданням 11 000 північнокорейських військових з потенціалом збільшення контингенту до 100 000. Також росія провела запуск балістичної ракети, що може нести ядерний заряд, а путін погрожував подальшими ударами. 
 
"Запуск росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру минулого тижня в поєднанні з погрозами путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що москва не зацікавлена в мирі. На кожен російський удар і ядерну загрозу необхідно відповідати з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою", – вважає Єрмак. 
 
На його думку, зараз Європа має активізуватися та встановити власний надійний стратегічний підхід. Зміцнюючи оборонну, економічну та дипломатичну сфери, Європа може досягти тривалого миру, безпеки та економічної стабільності.
 
У цьому відношенні держави Nordic-Baltic Eight (Данія, Естонія, Норвегія, Фінляндія, Латвія, Литва, Швеція, та
Ісландія) і Польща можуть відіграти вирішальну роль у консолідації європейських країн для побудови нової архітектури безпеки, заснованої на міжнародному праві, ефективному стримуванні, обороні та стійкості. 
 
"москва може вести справжні переговори лише тоді, коли Кремль бачить, що його поточна стратегія провалюється. Дипломатія не має перспектив без сили, яка її підтримує. Не повинно бути ілюзії, що заспокоєння агресора призведе до тривалого миру. Концепція "мир через силу" довела свою ефективність протягом усієї світової історії. Тепер настав час використати це ще раз", – підсумував голова ОП. 

 

Андрій Єрмаквійна в Україніросія окупанти

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