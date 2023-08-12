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ПОЛІТИКА

Єрмак обговорив "формулу миру" з представниками 58 країн

12 серпня 2023, 10:31
Єрмак обговорив
Фото: Офіс Президента
Це вже п'ята зустріч з дипломатами.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, представники уряду та парламенту провели зустріч з дипломатами з 58 країн. Вони обговорили "формулу миру" України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Це вже п'ята зустріч з дипломатами. Цього разу вона пройшла у Кабінеті міністрів і стосувалася пунктів формули - "Енергетична безпека" та "Недопущення ескалації війни та повторення агресії".

Крім Єрмака, на зустрічі також були прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, голова правління "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У зустрічі взяли участь представники 58 країн, деякі з них були присутні вперше. Зокрема, наживо та у відеоформаті взяли участь дипломати європейських країн, Японії, Британії, Єгипту, Бразилії, США, Канади, Південної Кореї, Індії, Азербайджану, Туреччини.

Також були присутні представники ООН, ЄС, екзарх Вселенського Патріархату в Україні, титулярний єпископ Команський Михаїл (Аніщенко) та тимчасово повірений у справах Апостольського нунція в Україні Йосеф Марамредді.

Учасники зустрічі обговорили переговори, які пройшли у Саудівській Аравії, а також Глобальний саміт миру, який Україна планує провести до кінця року.

Шмигаль та інші урядовці розповів дипломатам про підготовку до зими, захист енергетичної системи.

Єрмак також розповів про гарантії безпеки, до яких вже приєдналися 13 країн. За його словами, Україна почала переговори щодо укладення двостороннього документа щодо безпекових гарантій зі США та Великою Британією.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До неї може приєднатися будь-яка країна.

Єрмаквійна в Україніформула миру

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