Єрмак обговорив реалізацію Формули миру з представниками дипломатичних місій

В процесі імплементації Формули миру було створено структуру її узгодження та реалізації з трьох рівнів, зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів у Верховній Раді зустріч з послами та представниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Обговорювалась реалізація Формули миру.

Про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського.

Андрій Єрмак заявив, що в процесі імплементації Формули миру було створено структуру її узгодження та реалізації з трьох рівнів: перший – посли країн, другий – радники з питань національної безпеки, третій і найвищий – лідери держав. Така структура дає змогу ефективно працювати над положеннями Формули миру та шляхами її впровадження.

"Ми вважаємо, що саме український мирний план має бути взятий за основу. Логіка дуже проста: війна, на жаль, відбувається на нашій території. Для нас, для українців, і, я впевнений, для всіх, хто сьогодні тут, усіх наших колег, партнерів і друзів найголовніше – закінчити цю війну. І закінчити її так, щоб Україна могла повернути всі свої території, відновити свою територіальну цілісність, свій суверенітет", – сказав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що український мирний план побудовано виключно на принципах міжнародного права, Статуту ООН та справедливості.

"Для нас важлива думка кожного, хто поважає наш суверенітет, територіальну цілісність і незалежність. Ми всіх готові чути, з усіма готові говорити. Сподіваюсь, із вашою допомогою ми зуміємо напрацювати максимально чіткі та короткі формулювання, що передбачатимуть можливість різних тлумачень пунктів Формули. Та хоч би якою була корекція, основоположний принцип Формули – повна відповідність нормам міжнародного права – залишатиметься непорушним", – додав Андрій Єрмак.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав представників дипломатичних місій у стінах парламенту. За його словами, надзвичайно знаковим є те, що в День української державності Рада стала майданчиком для обговорення з представниками дипломатичного корпусу пункту української формули миру щодо поваги до Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України.

"Відновлення світового порядку та загальної поваги до Статуту ООН можливе лише шляхом відновлення територіальної цілісності Української держави в межах її міжнародно визнаних кордонів", – сказав Стефанчук і додав, що українська Формула миру – це формула справедливості.

У заході взяли участь представники посольств країн G7, посли та представники дипломатичних місій Євросоюзу, Чехії, Польщі, ПАР, Естонії, Туреччини, Литви, Єгипту, Бразилії, Південної Кореї, Індії, Румунії, Фінляндії, Норвегії, Данії, Іспанії, Латвії, Нідерландів, Північної Македонії, Словаччини, Швеції, ОАЕ, Апостольської нунціатури, а також екзарх Вселенського патріархату та координатор системи ООН в Україні. В онлайн-режимі до зустрічі приєдналися представники дипломатичних установ Німеччини, Чилі, Австралії, Кувейту, Аргентини, Островів Кука, Бахрейну та Саудівської Аравії.