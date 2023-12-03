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Єрмак обговорив з Салліваном підготовку до конференції з питань виробництва озброєння

03 грудня 2023, 13:53
Єрмак обговорив з Салліваном підготовку до конференції з питань виробництва озброєння
Фото: Офіс Президента
Також обговорили ситуацію на полі бою та актуальні потреби Сил оборони України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

Зокрема, дипломати обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння, а також ситуацію на фронті України.

"Розповів, зокрема, про нещодавню поїздку разом із Президентом Володимиром Зеленським до фронтових регіонів: на Херсонщину, Запоріжжя, Миколаївщину та Харківщину, а також про відвідання передових позицій українських захисників, які дають відсіч російському агресору. Під час зустрічі з Главою держави воїни передали конкретні запити щодо озброєння та боєприпасів, необхідних для захисту українських земель від окупантів", – зазначив Єрмак.

Крім того, обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння, яка відбудеться 6–7 грудня у Вашингтоні на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена.

Також, глава ОП розповів Джейку Саллівану про десяту зустріч на рівні послів, яка відбулася в пʼятницю в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

"Висловив подяку Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу США та всьому народу Америки за лідерство й непохитну підтримку України в боротьбі за свободу, незалежність та проти російського терору", – додав Єрмак.

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