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Єрмак пояснив важливість 11-го пакету санкцій проти росії

21 червня 2023, 19:27
Єрмак пояснив важливість 11-го пакету санкцій проти росії
Фото: з відкритих джерел
Постраждають прихильники рф.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, як 11-ий пакет санкцій вплине на здатність рф бити по Україні.

Про це він написав у своєму телеграмі.

За його словами, погоджений 11-й пакет санкцій ЄС проти рф містить важливий механізм протидії обходу обмежень з боку росії. 

"За допомогою цього механізму планується обмежити продаж та передачу чутливих технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають росіянам обходити санкції", - пояснив Єрмак.

Очільник ОП передбачає, що нові обмереження проти рф мають негативно вплинути на російський ВПК і здатність росіян виробляти ракети.

"Допомога в обході санкцій має стати невигідною для інших", - додав Єрмак.

Зазначимо, погодження нового санкційного пакету привітала у Мережі й  президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

 "Це завдасть ще одного удару по військовій машині путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують кремль".

Вона додала, що інструмент Євросоюзу проти обходу санкцій не дасть змоги країні-агресорці отримати підсанкційні товари.

 

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