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Єрмак розповів, чи готується зустріч Зеленського та Путіна

Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи іншому місці - домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки
Перемовини щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського й голови Кремля Володимира Путіна наразі не ведуться. Київ не отримував жодних сигналів щодо цього.
Єрмак розповів, чи готується зустріч Зеленського та Путіна Фото: Укрінформ
Цю інформацію подає керівник Офісу президента Андрія Єрмака під час брифінгу з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
 
"Наразі ніяких перемовин щодо зустрічі президентів України та Росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу ви знаєте", - заявив Єрмак.
 
Водночас керівник Офісу президента додав, що сьогодні Україна продовжує консультації щодо експорту зерна на рівні ООН.
 
"Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи іншому місці - домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки", - додав Єрмак.
 
Нагадаємо за словами прессекретаря президента Сергія Нікіфорова, лідери країн ЄС підтримали ідею того, що лише Україна може самостійно визначати, коли і на яких умовах сідати за стіл переговорів з Росією.
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01 07 2022 17:23
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