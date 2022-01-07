ПОЛІТИКА НОВИНИПеремовини щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського й голови Кремля Володимира Путіна наразі не ведуться. Київ не отримував жодних сигналів щодо цього.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єрмак розповів, чи готується зустріч Зеленського та Путіна
Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи іншому місці - домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки
Фото: Укрінформ
Цю інформацію подає керівник Офісу президента Андрія Єрмака під час брифінгу з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
"Наразі ніяких перемовин щодо зустрічі президентів України та Росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу ви знаєте", - заявив Єрмак.
Водночас керівник Офісу президента додав, що сьогодні Україна продовжує консультації щодо експорту зерна на рівні ООН.
"Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи іншому місці - домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки", - додав Єрмак.
Нагадаємо за словами прессекретаря президента Сергія Нікіфорова, лідери країн ЄС підтримали ідею того, що лише Україна може самостійно визначати, коли і на яких умовах сідати за стіл переговорів з Росією.
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