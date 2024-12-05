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Єрмак у США провів перші зустрічі з радниками Трампа – Reuters

05 грудня 2024, 08:07
Єрмак у США провів перші зустрічі з радниками Трампа – Reuters
Shutterstock
Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа щодо війни в Україні
Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка перебуває з візитом у США, провела перші зустрічі з радниками Дональда Трампа.
 
Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.
 
Метою візиту стало налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США для отримання підтримки у війні проти Росії.
 
"Група зустрілася у Вашингтоні з радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і його посланцем по Україні Кітом Келлогом", - сказало джерело видання, не повідомивши інших подробиць.
 
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Андрій Єрмак вирушив із візитом до Сполучених Штатів із метою встановлення зв'язків із новою адміністрацією після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
Андрій Єрмаквійна в Україніросія окупанти

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