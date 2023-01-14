Єрмак: Україна вже почала отримувати важку техніку від партнерів

Постачання будуть продовжуватися й надалі

Міжнародні партнери вже надають Україні важку техніку для боротьби проти російської агресії. Постачання будуть продовжуватися й надалі, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Щоб виграти цю війну, нам потрібна додаткова військова техніка, важка техніка. Наша співпраця з нашими союзниками продовжується, і все, що я можу наразі сказати, це те, що ми почали отримувати важку техніку", - написав він.

Єрмак впевнений, що так буде продовжуватися й надалі. Він заявив, що партнери і далі будуть підтримувати Україну усіма можливими способами.