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Єрмак зробив важливу заяву про збиті російські Ка-52

17 серпня 2023, 15:37
Єрмак зробив важливу заяву про збиті російські Ка-52
Фото: Укрінформ
ЗСУ збили ще два російські Ка-52.

Українські захисники сьогодні, 17 серпня, "приземлили" два російські бойові вертольоти Ка-52. Ці гвинтокрили місять високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів", - йдеться у його повідомленні. 
 
За словами Єрмака, росіяни активно використовують ці вертольоти на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і завдавати удари по позиціях Сил оборони. Тим часом українські фахівці давно досліджують Ка-52, а тому відомо, що вони мають іноземні компоненти.
 
"Відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав і країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти", - заявив представник ОП.
 
Наразі вивчаються шляхи, якими москва отримує компоненти в обхід санкцій. Крім того, Київ працює з урядами країн та компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК. Єрмак також заявляє, що варто посилювати санкції проти країни-агресорки. 
 
"Санкції проти рф потрібно посилювати. російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 - це чудово. Але набагато краще - позбавити росію можливостей його виробляти", - наголосив очільник Офісу президента.
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