ЄС активізує роботу групи, яка займається питанням українського зерна

Єврокомісія працює над збільшенням спроможності "коридорів солідарності" до 15 вересня, коли мають бути припинені обмеження щодо експорту українського збіжжя у п’ять країн.

Єврокомісія планує активізувати роботу спільної Координаційної групи, яка займається питаннями експорту українського продовольства.

Про це на брифінгу 29 серпня у Брюсселі заявила речниця ЄК з питань сільського господарства та торгівлі Міріам Гарсія Феррер, повідомляє Укрінформ.

"Зустріч групи відбулася вчора, щоб знову обговорити можливості для збільшення спроможності "коридорів солідарності", альтернативні шляхи та фінансові можливості для покращення транспортного сполучення. Ми будемо проводити (такі зустрічі - ред.) частіше до 15 вересня, щоб мати добрі результати, які забезпечать належну роботу цієї системи", - наголосила вона.

Феррер нагадала, що обмеження ЄС щодо експорту української пшениці, кукурудзи, насіння соняшника й ріпаку до п'яти країн є тимчасовими і діють до 15 вересня.

Речниця підкреслила необхідність пошуку конструктивних рішень та утрималася від спекуляцій щодо можливих дій Євросоюзу після зняття заборони, зокрема в контексті наміру Польщі та Угорщини запровадити односторонні обмеження проти українського аграрного експорту.