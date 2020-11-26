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ЄС без перепон продовжить економічні санкції проти РФ на пів року - ЗМІ

Лідери ЄС планують в грудні продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року без жодних суперечок.
ЄС без перепон продовжить економічні санкції проти РФ на пів року - ЗМІ Фото: з відкритих джерел

Про це від власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули", - написав він у Twitter.

Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

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26 11 2020 13:17
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