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ЄС дав дозвіл росії добудувати АЕС в Угорщині – Reuters

25 травня 2023, 19:48
ЄС дав дозвіл росії добудувати АЕС в Угорщині – Reuters
Фото: aem-group.ru
Європейська комісія погодила зміни до контрактів Угорщини на будівництво нових блоків АЕС із Росатомом.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала схвалення Єврокомісії для внесення змін до контрактів на будівництво нових реакторів на АЕС у Пакші, укладених дев'ять років тому з російською державною корпорацією з атомної енергії.

Про це повідомляє Reuters.

"Вчора ми отримали "зелене світло" від Європейської комісії. Комісія схвалила зміни контрактів щодо нових реакторів, які будуть побудовані в Пакші, як щодо контракту на будівництво, так і щодо контракту на фінансування", – заявив угорський міністр.

Угорщина підписала угоду з Росатомом вартістю €12,5 млрд на будівництво двох реакторів потужністю 1,2 гігават кожен ще у 2014 році.

Петер Сійярто зазначив, що угоди 9-річної дещо застаріли через зміни в правовому, технічному та фізичному середовищі. Інших подробиць угорський міністр не повідомив.

РосіяАЕСУгорщинаРосатом

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