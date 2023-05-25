ЄС дав дозвіл росії добудувати АЕС в Угорщині – Reuters
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала схвалення Єврокомісії для внесення змін до контрактів на будівництво нових реакторів на АЕС у Пакші, укладених дев'ять років тому з російською державною корпорацією з атомної енергії.
Про це повідомляє Reuters.
"Вчора ми отримали "зелене світло" від Європейської комісії. Комісія схвалила зміни контрактів щодо нових реакторів, які будуть побудовані в Пакші, як щодо контракту на будівництво, так і щодо контракту на фінансування", – заявив угорський міністр.
Угорщина підписала угоду з Росатомом вартістю €12,5 млрд на будівництво двох реакторів потужністю 1,2 гігават кожен ще у 2014 році.
Петер Сійярто зазначив, що угоди 9-річної дещо застаріли через зміни в правовому, технічному та фізичному середовищі. Інших подробиць угорський міністр не повідомив.