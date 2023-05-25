ЄС дав дозвіл росії добудувати АЕС в Угорщині – Reuters

Європейська комісія погодила зміни до контрактів Угорщини на будівництво нових блоків АЕС із Росатомом.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала схвалення Єврокомісії для внесення змін до контрактів на будівництво нових реакторів на АЕС у Пакші, укладених дев'ять років тому з російською державною корпорацією з атомної енергії.

Про це повідомляє Reuters.

"Вчора ми отримали "зелене світло" від Європейської комісії. Комісія схвалила зміни контрактів щодо нових реакторів, які будуть побудовані в Пакші, як щодо контракту на будівництво, так і щодо контракту на фінансування", – заявив угорський міністр.

Угорщина підписала угоду з Росатомом вартістю €12,5 млрд на будівництво двох реакторів потужністю 1,2 гігават кожен ще у 2014 році.

Петер Сійярто зазначив, що угоди 9-річної дещо застаріли через зміни в правовому, технічному та фізичному середовищі. Інших подробиць угорський міністр не повідомив.