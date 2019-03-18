ЄС до 2030 року відмовиться від пальмової олії при виробництві біопалива

Використання пальмової олії при виробництві біопалива до 2023 року не перевищуватиме рівня 2019 року, а надалі поступово зменшуватиметься

Європейська комісія ухвалила план поступової відмови від пальмової олії при виробництві біопалива. До 2030 року ЄС повністю відмовиться від неї.

Єврокомісія дійшла висновку, що виробництво пальмової олії призводить до надмірної вирубки лісів. ЄС планує до 2030 року збільшити частку відновлювальної енергії до 32%, а до цього має визначити, яка саме енергія це має бути, повідомляє "Громадське".

Зокрема використання пальмової олії при виробництві біопалива до 2023 року не перевищуватиме рівня 2019 року, а надалі поступово зменшуватиметься. До 2030 року використання пальмової олії має повністю припинитися.

На це рішення негативно відреагувала Індонезія, яка експортує пальмову олію в Європу. Країна пригрозила подати позов до Всесвітньої організації торгівлі. А Малайзія розглядає можливість обмежити імпорт французьких товарів через плани Франції відмовитися від пальмової олії в біопаливі до 2020 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала за основу законопроект № 3871, який передбачає заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.