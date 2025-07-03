ЄС допомагатиме Україні відбивати масштабні кібератаки

Україна отримає допомогу від сертифікованих європейських експертів для захисту, стримування атак і швидкого відновлення

Європейський Союз допомагатиме Україні відбивати масштабні кібератаки. Наша країна отримає доступ до Резерву кібербезпеки - однієї з ключових ініціатив для посилення кібербезпеки цифрової держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, Михайло Федоров та генеральний директор директорату Єврокомісії "Коннект" Роберто Віола підписали зміни до Угоди про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа".

Таким чином у разі масштабних кібератак на державні інформаційні системи, сайти, електромережі чи інші обʼєкти критичної інфраструктури Україна отримає допомогу від сертифікованих європейських експертів для захисту, стримування атак і швидкого відновлення.

"Це важливий сигнал підтримки від європейських партнерів та ще один крок до зміцнення кіберстійкості країни. Вдячні Європейському Союзу за системну й послідовну підтримку в боротьбі з ворогом на полі бою та в цифровому світі", - додали в Мінцифри.