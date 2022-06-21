ЄС досяг консенсусу щодо кандидатського статусу України – глава МЗС Франції
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Клеман Бон під час пресконференції за підсумками засідання Ради із загальних питань ЄС.
"Ми досягли прогресу з питань, які обговорюбвали від ранку - а саме підготовки до засідання Європейської комісії, яке відбудеться наприкінці цього місяця в Брюсселі. Воно стосуватиметься зокрема України та можливості надання кандидатського статусу Україні, Молдови і Грузії", - нагадав Бон.
"Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила свій висновок з цього питання, і ми стали свідками досить доброго, я б сказав, ідеального консенсусу щодо переходу на наступний етап дискусій щодо можливості надання Україні статусу кандидата на членство", - додав він.
Бон застеріг, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу в ЄС – "це тривалий і складний процес".
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