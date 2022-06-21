ЄС досяг консенсусу щодо кандидатського статусу України – глава МЗС Франції

Надання статусу кандидата не означає негайного вступу в ЄС - "це тривалий і складний процес"

Держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Клеман Бон під час пресконференції за підсумками засідання Ради із загальних питань ЄС.

"Ми досягли прогресу з питань, які обговорюбвали від ранку - а саме підготовки до засідання Європейської комісії, яке відбудеться наприкінці цього місяця в Брюсселі. Воно стосуватиметься зокрема України та можливості надання кандидатського статусу Україні, Молдови і Грузії", - нагадав Бон.

"Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила свій висновок з цього питання, і ми стали свідками досить доброго, я б сказав, ідеального консенсусу щодо переходу на наступний етап дискусій щодо можливості надання Україні статусу кандидата на членство", - додав він.

Бон застеріг, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу в ЄС – "це тривалий і складний процес".