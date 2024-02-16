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ПОЛІТИКА

ЄС доведеться подвоїти військову допомогу Україні, якщо США не нададуть її – Bloomberg

16 лютого 2024, 15:17
ЄС доведеться подвоїти військову допомогу Україні, якщо США не нададуть її – Bloomberg
Схвалення фінансування допомоги Києву застрягло в американському Конгресі.

За оцінками німецької дослідницької групи, Україні знадобиться вдвічі більше військової допомоги від Європейського Союзу, щоб заповнити прогалину в разі відсутності підтримки від США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Майбутнє військової допомоги Києву від Вашингтона залишається вкрай невизначеним, тому підтримка з боку ЄС може стати єдиним серйозним варіантом для України на тлі продовження російського вторгнення, йдеться у звіті Кільського інституту "Відстеження підтримки України".

За період з 1 листопада 2023 року по 15 січня 2024 року оголошена військова допомога склала 9,8 мільярда євро (10,6 мільярда доларів), що менше, ніж 27 мільярдів євро за аналогічний період минулого року, з яких, за підрахунками дослідників, близько 21 мільярда євро припадає на США.

Деякі великі союзники України продовжують надавати Києву допомогу, включаючи країни Північної Європи, Німеччину та Велику Британію, тоді як частина інших донорів не обіцяли багато або ж не обіцяли нічого нового.

"Це складне завдання, але, зрештою, це питання політичної волі. Країни ЄС є одними з найбагатших у світі, і досі вони не витратили навіть 1% свого ВВП рівня 2021 року на підтримку України", - сказав дослідник Кільського інституту Крістоф Требеш.

У звіті також вказується на "великий розрив" між обіцянками та реальними потоками допомоги від ЄС та його країн-членів.

ЄСдопомога Україні

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