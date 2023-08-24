ЄС дозволив перевезти 40 млн тонн українського зерна

"Шляхи солідарності" ЄС дозволили перевезти понад 40 млн метричних тонн української сільськогосподарської продукції і ця цифра буде рости.

Про це для Суспільного розказав офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

"Шляхи солідарності" були дуже успішними, вони дозволили перевезти понад 40 мільйонів метричних тонн сільськогосподарської продукції, переважно зерна. І ця цифра зростає, тому що "шляхи солідарності" все ще працюють. Дуже важливо бачити, що вони дозволили експортувати більше, ніж за допомогою Чорноморської зернової ініціативи", - заявив Стано.

Стано додав, що ця ініціатива за відсутності нормального судноплавства в Чорному морі є лише тимчасовим рішенням.

"Ми намагаємося робити все можливе, тому що це допомагає Україні і це допомагає людям в усьому світі, які залежать від імпорту української сільгосппродукції. Тому ми також думаємо про інші способи, як ми можемо підтримати Україну, як ми можемо збільшити обсяги постачань, як ми можемо знизити вартість, як ми можемо збільшити швидкість та ефективність", - підсумував речник ЄС.

В травні 2023 року Єврокомсія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня цього року.