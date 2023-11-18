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CУСПІЛЬСТВО

ЄС дозволив використання суперечливого гербіциду гліфосату ще на 10 років

18 листопада 2023, 20:14
ЄС дозволив використання суперечливого гербіциду гліфосату ще на 10 років
Фото: info.ncagr.com
Різка заборона спірного гербіциду може призвести до появи ще більш неоднозначних аналогів, зазначають прихильники рішення.

Після багатомісячних суперечок Європейська комісія продовжила ліцензію на використання гербіциду гліфосат, дозволивши його застосування у країнах Європейського Союзу ще на 10 років. 

Чому рішення неоднозначне, пояснює науковий журнал Nature.

Ліцензія продовжена "з урахуванням деяких нових умов та обмежень", введених на підставі результатів досліджень Європейського управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) та Європейського хімічного агентства (ECHA).

Йдеться, зокрема, про заборону на використання хімікату для сушіння культур перед збиранням урожаю та необхідність вжиття "певних заходів щодо захисту нецільових організмів".

Урядам, як і раніше, дозволяється додатково обмежувати використання гліфосату в своїх країнах, якщо вони вважають ризики надто високими, особливо з урахуванням необхідності захисту біорізноманіття.

Гліфосат є активним компонентом популярного гербіциду Roundup. Деякі дослідження вказують на його зв'язок із онкологічними захворюваннями.

У липні EFSA заявило, що не виявило критичної небезпеки препарату для людей, тварин та навколишнього середовища. Але при цьому не змогло оцінити деякі фактори, у тому числі безпеку однієї конкретної домішки у гліфосаті та ризик для водних рослин.

Торішнє дослідження ECHA не підтвердило канцерогенність гліфосату, його здатність викликати зміни в ДНК, а також загрозу репродуктивній системі людини. При цьому організація зберегла свої попередження про те, що продукт може спричинити серйозні ушкодження очей та є токсичним для водних організмів.

Ліцензія, що дозволяє використання гліфосату в ЄС, востаннє продовжувалась на п'ять років у 2017 році. До закінчення терміну дії дозволу у грудні минулого року Європейський Союз тимчасово продовжив його ще на один рік, щоб EFSA могла оцінити близько 2400 досліджень, присвячених цій речовині, та дати рекомендації урядам.

Пропозиція Комісії про продовження ліцензії на десять років не набрала більшості голосів країн-членів ні за, ні проти (за рішення має проголосувати кваліфікована більшість або щонайменше 15 із 27 країн, які представляють 65% всього населення ЄС). У результаті Комісія була змушена ухвалити рішення самостійно до того, як 15 грудня закінчиться поточний термін схвалення.

На думку токсиколога з Королівського коледжу Лондона Робіна Меснажа, гліфосат може бути небезпечним лише для фермерів, які не одягають захисне спорядження під час його використання, а для споживачів небезпеки немає. У той же час заборона гліфосату може призвести до появи більш токсичних аналогів і підвищити вартість виробництва продуктів харчування.

Активістка брюссельської неурядової організації Health and Environment Alliance Наташа Чинготті розкритикувала рішення ЄК з огляду на кількість наукових даних про вплив гліфосату на здоров'я людини та закликала шукати більш стійкі методи ведення сільського господарства.

фермериЄСгербіцид

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