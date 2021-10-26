ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейська комісія готова допомогти Молдові подолати енергетичну кризу, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з "Газпромом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС готовий допомогти Молдові подолати газову кризу
Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ви знаєте, наскільки сильно ЄС відданий розвитку його відносин з Молдовою. Ми, звичайно, взяли до уваги заяви "Газпрому
Фото: Радіо Свобода
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок заявив речник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.
"Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ви знаєте, наскільки сильно ЄС відданий розвитку його відносин з Молдовою. Ми, звичайно, взяли до уваги заяви "Газпрому" з цього питання", - сказав Стано, коментуючи енергетичну кризу і запровадження надзвичайного стану в Молдові.
За його словами, ЄС підтримує Молдову, надаючи всю доступну технічну та фінансову підтримку, щоб допомогти впоратись з теперішньою кризою та визначити альтернативи, аби диверсифікувати енергетичні поставки.
"На додачу я можу оголосити, що у четвер в Брюсселі відбудеться зустріч високого рівня, Рада асоціації Молдова-ЄС. Це питання (поставок газу – Ред.) буде обговорено у рамках цієї події та супутніх заходів. Це буде ще однією нагодою висловити нашу підтримку Молдові", - зазначив Стано.
Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.
25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії.Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.
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