Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС готовий допомогти Молдові подолати газову кризу

Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ви знаєте, наскільки сильно ЄС відданий розвитку його відносин з Молдовою. Ми, звичайно, взяли до уваги заяви "Газпрому
Європейська комісія готова допомогти Молдові подолати енергетичну кризу, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з "Газпромом".
ЄС готовий допомогти Молдові подолати газову кризу Фото: Радіо Свобода
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок заявив речник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.
 
"Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ви знаєте, наскільки сильно ЄС відданий розвитку його відносин з Молдовою. Ми, звичайно, взяли до уваги заяви "Газпрому" з цього питання", - сказав Стано, коментуючи енергетичну кризу і запровадження надзвичайного стану в Молдові.
 
За його словами, ЄС підтримує Молдову, надаючи всю доступну технічну та фінансову підтримку, щоб допомогти впоратись з теперішньою кризою та визначити альтернативи, аби диверсифікувати  енергетичні поставки.
 
"На додачу я можу оголосити, що у четвер в Брюсселі відбудеться зустріч високого рівня, Рада асоціації Молдова-ЄС. Це питання (поставок газу – Ред.) буде обговорено у рамках цієї події та супутніх заходів. Це буде ще однією нагодою висловити нашу підтримку Молдові", - зазначив Стано.
 
Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.
 
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.
 
25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії.Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2021 16:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.