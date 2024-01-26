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ЄС готовий продовжити заходи тимчасового захисту для українців після березня 2025 року

26 січня 2024, 08:39
ЄС готовий продовжити заходи тимчасового захисту для українців після березня 2025 року
Фото: з вільного доступу
Європейські міністри погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у сфері тимчасового захисту для українців.

За підсумками неформального засідання Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ його учасники дійшли висновку, що Євросоюз може продовжити заходи тимчасового захисту для українців, коли дія Директиви тимчасового захисту завершиться.

Про це повідомляє Укрінформ.

За законодавством, а також за порадою Єврокомісії, буде можливим продовжити термін дії захисту. Ми маємо відобразити різні сценарії, оскільки не знаємо, де ми опинимося у березні 2025 року. Тож  продовження захисту – одна з можливостей. Треба враховувати різні сценарії розвитку на місцях, і вже тоді вирішувати, якого роду заходи ми зможемо здійснити для подальшого захисту, якщо він буде потрібним, так довго, як це буде необхідним, або ж вирішити, яким чином допомогти переміщеним особам відновити своє майбутнє”, - розповіла державний секретар з питань притулку і міграції головуючої в ЄС Бельгії Ніколь Де Мур.

Вона наголосила, що європейські міністри погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у цій сфері. Різні правові підходи можуть спричинити переміщення людей у межах ЄС та породити непевність у тих, кого стосується цей захист.

Ніколь Де Мур розповіла, що ця дискусія буде продовжуватись, і українська влада, як і українські переміщені особи є партнерами ЄС в цьому процесі.

Водночас Єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон зазначила, що наразі Єврокомісія не пропонувала жодних рішень щодо дій ЄС після березня 2025 року. 

Разом з тим, країни-члени ЄС мають враховувати людей, які орієнтовані на повернення в Україну, та вирішити, як можливо полегшити цей процес.

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