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ПОЛІТИКА

ЄС готовий ввести мита до 45% на китайські електромобілі – Bloomberg

04 жовтня 2024, 14:32
ЄС готовий ввести мита до 45% на китайські електромобілі – Bloomberg
Фото: gizmag.com
10 країн-членів проголосували за цей захід.

Представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

10 країн-членів проголосували за цей захід, Німеччина і чотири інші держави були проти, а 12 утрималися. Це рішення прокладає шлях до остаточного введення мит.

Європейська комісія тепер може приступити до впровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років, сказали співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності. Комісія заявляла, що мита можуть бути скасовані, якщо Китай розгляне занепокоєння ЄС.

Представники ЄС проголосували після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидував свою промисловість. Пекін заперечує це твердження і погрожує запровадити власні тарифи на європейську молочну, коньячну, свинячу та автомобільну галузі.

ЄС активно намагається зменшити свою залежність від Китаю, а колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі минулого місяця попередив, що конкуренція з боку Китаю є загрозою для ЄС.

ЄС і Китай продовжать переговори, щоб знайти альтернативу тарифам. Обидві сторони вивчають можливість досягнення домовленості щодо механізму контролю за цінами та обсягами експорту замість мит.

Європейська комісія неодноразово заявляла, що будь-яка альтернатива митним тарифам повинна відповідати суворим вимогам, включаючи відповідність правилам Світової організації торгівлі, враховувати вплив китайських субсидій і бути чимось, що ЄС може контролювати на предмет дотримання.

Перспектива запровадження мит спонукала деяких китайських автовиробників розглянути можливість інвестування в заводи в Європі, що може допомогти їм уникнути тарифів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз наближається до «економічної холодної війни» з Китаєм, поки країни ЄС готуються до вирішального голосування щодо запровадження тарифів на імпорт китайських електромобілів.

КитаймитаЄвросоюзелектромобілі

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