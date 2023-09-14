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ЄС готовий вжити заходів проти КНДР за військову допомогу рф

14 вересня 2023, 16:19
ЄС готовий вжити заходів проти КНДР за військову допомогу рф
Фото: AFP
У ЄС закликають Північну Корею припинити надавати будь-яку політичну чи іншу підтримку рф.

В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме росії підтримку у її війні проти України.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано зазначив, що зустріч російського президента владіміра путіна з главою КНДР Кім Чен Ином показує, що рф поглиблює свої зв’язки з найбільш ізольованими режимами.

"Це лише відображає дедалі більшу ізоляцію, відчай росії, а також ефективність наших заходів проти рф за її імперіалістичну війну проти України. Звичайно, ми засуджуємо найрішучішим чином не лише агресію рф проти України, а також будь-кого, хто підтримує росію в цій війні", – підкреслив він.

У ЄС закликають Північну Корею припинити надавати будь-яку політичну чи іншу підтримку рф, а росію, яка погодилась та схвалила санкції проти КНДР, поважати рішення Радбезу ООН.

"Будь-яка підтримка росії, зокрема, військова від КНДР не залишиться без наслідків. Ми вже показали це у випадку з Іраном за його підтримку агресії рф проти України, і ЄС вжив заходів. Тому ми готові слідкувати за ситуацією та реагувати в разі потреби", – додав Стано.

Євросоюзвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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