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ПОЛІТИКА

ЄС готовий збільшити імпорт зі США, щоб уникнути торговельної війни

02 травня 2025, 15:31
ЄС готовий збільшити імпорт зі США, щоб уникнути торговельної війни
Фото: afp.com
ЄС готовий підписати нові угоди на імпорт американських товарів.

Європейський Союз готовий збільшити імпорт товарів зі Сполучених Штатів Америки на 50 млрд євро, щоб врегулювати торговельний конфлікт зі США. Про таку пропозицію повідомив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович.

Про це пише FT.

Він зазначив, що дефіцит торгівлі з Європою, за оцінками ЄС, становить близько 50 млрд євро з урахуванням експорту американських послуг. 

За його словами, такий дефіцит можна швидко скоротити, збільшивши закупівлі американського скрапленого природного газу (LNG), сільськогосподарської продукції, зокрема сої, а також інших товарів (м’ясо птиці, хімічна продукція тощо).

Шефчович додав, що ЄС готовий укласти нові угоди для прискорення цього процесу. 

Наразі переговори між США та ЄС ще тривають, але єврокомісар зазначив, що угода має бути справедливою та прийнятною для всіх 27 країн ЄС. На його думку, базові мита у 10% "дуже високі", він відкинув їх як основу для угоди.

Також ЄС готує дзеркальні мита на американські товари, якщо домовленості не буде досягнуто до 14 липня, коли закінчується пауза на мита.

ЄвросоюзДональд Трампмита

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