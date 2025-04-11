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ПОЛІТИКА

ЄС готовий збільшити витрати на оборону, але з обережністю – Bloomberg

11 квітня 2025, 19:39
ЄС готовий збільшити витрати на оборону, але з обережністю – Bloomberg
Фото: wsj.com
ЄС вивчають шляхи прогресу в плані готовності до оборони на тлі напруженості зі США і зростаючої загрози з боку росії.

Міністри фінансів країн ЄС підтримують збільшення витрат на оборону в Європі, але вважають, що робити це треба розумно.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, вони вважають це правильним вибором після багатьох років нехтування цим питанням.

"Я вважаю, що Європа прокидається як у безпековому плані, так і в плані економічного становища. Ми знаємо, що нам потрібно взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, нам потрібно більше витрачати на оборону, але нам варто це робити розумно", - сказав міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, виступаючи перед журналістами у Варшаві.

Уточнюється, що міністри фінансів у ЄС вивчають шляхи прогресу в плані готовності до оборони на тлі напруженості зі США і зростаючої загрози з боку росії. Усе це підштовхує європейські країни до прискорення нарощування військової потужності.

Зокрема, обговорюється новий загальноєвропейський фінансовий інструмент, який стане доповненням до програми фінансування оборони ЄС у розмірі 150 млрд євро.

"Ми абсолютно готові підтримати європейські ініціативи з оборони. Проте ми неодноразово говорили, що недостатньо просто абстрактно говорити, що ми будемо займатися фінансуванням, оскільки нам потрібно точно знати, що саме ми фінансуємо", - сказав федеральний міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс.

За його словами, першим кроком має стати військове співробітництво і спільні оборонні ініціативи для Європи, а вже після реалізації цього питання "можна буде думати про спільне фінансування".

СШАоборонаЄвросоюзвійна в Україні

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