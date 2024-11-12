ЄС готує 15-й пакет санкцій проти росії, попри спротив Угорщини

В ЄС чекають наступного року.

Країни Євросоюзу розпочинають роботу над 15-м пакетом санкцій проти росії. Однак цей процес затягується, адже є певні протидії з боку Угорщини, яка зараз головує в ЄС. Процес прискориться наступного року, коли головування перейде до Польщі.

Про це пише EUobserver із посиланням на європейських дипломатів.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов зявив, що Україна розраховує на закриття схем, які дозволяють росії імпортувати електроніку для зброї.

"У жовтні проти України було застосовано понад 2000 безпілотників Shahed. Це означає, що понад 170 000 мікрочипів, мікроконтролерів, процесорів і купи різних деталей, які мали бути заблоковані, були поставлені в росію з-за кордону, зокрема, від компаній з Китаю, Європи, США", – сказав він.

У списку побажань України також заборона на імпорт у ЄС нафтопродуктів з Індії, вироблених з російської нафти.

Україна розраховує на санкції проти російських металів (титан, нікель, хром), хімікатів, зерна, добрив та урану, а також проти російських фінансових та IT-компаній.

Ченцов заявив, що Європа має додати до чорного списку більше "олігархів, наближених до кремля", і звернути увагу на "російських пропагандистів, митців і духовенство, включно з найвищими представниками РПЦ, які підтримують війну і розпалюють ненависть до українського народу".