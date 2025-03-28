ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії
28 березня 2025, 11:11
Фото: з відкритих джерел
Процес тільки розпочався
Європейський союз (ЄС) розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти російської федерації. Але процес поки що перебуває на дуже ранній стадії.
Про це повідомляє EUobserver.
За словами одного з дипломатів, наразі ЄС очікує на пропозиції від Європейської комісії (ЄК).
Інший співрозмовник видання підтвердив, що зовнішньополітична служба ЄС і ЄК працюють над питання санкцій й пропозиції, ймовірно, будуть представлені вже на початку літа.
Водночас ще один дипломат висловив обережність щодо термінів, оскільки це "занадто спекулятивно".
"Ми повинні побачити, як розгортатимуться мирні переговори між Сполученими Штатами Америки, росією та Україною", - додав він.