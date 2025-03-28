ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії

Процес тільки розпочався

Європейський союз (ЄС) розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти російської федерації. Але процес поки що перебуває на дуже ранній стадії.

За словами одного з дипломатів, наразі ЄС очікує на пропозиції від Європейської комісії (ЄК).

Інший співрозмовник видання підтвердив, що зовнішньополітична служба ЄС і ЄК працюють над питання санкцій й пропозиції, ймовірно, будуть представлені вже на початку літа.