ЄС готує двоетапний план для боротьби з Трампом – FT

Йому запропонують угоду, якщо він виграє другий президентський термін.

Брюссель розробляє двоетапну торговельну стратегію для боротьби з Дональдом Трампом. Йому запропонують угоду, якщо він виграє другий президентський термін, і цілеспрямовані заходи у відповідь, якщо він введе каральні мита.

Про це пише газета Financial Times.

Чиновники ЄС вважають підхід "пряника і батога" найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити мінімальні тарифи в розмірі 10%, що може скоротити експорт ЄС приблизно на 150 мільярдів євро на рік.

Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа після перемоги на виборах, але до вступу на посаду, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би закуповувати у великих кількостях. Якщо переговори про поліпшення торгівлі не матимуть успіху і Трамп запровадить вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії складає списки імпортних товарів, які обкладуть митами в розмірі 50% і більше.