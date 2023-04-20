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ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України – Financial Times

20 квітня 2023, 13:46
ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України – Financial Times
Фото: google.com
Брюссель готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п'яти країн-членів ЄС.

Причиною став тиск з боку Польщі, Угорщини та інших східноєвропейських держав.

Про це пише Financial Times, зсилаючись на інформацію високопосадовців ЄС.

Польща та Угорщина в односторонньому порядку заборонили імпорт для заспокоєння місцевих фермерів.

За інформацією наданою посадовцями, йде обговорення заборони імпорту зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії. Заборона діятиме до червня.

В Єврокомісії напередодні оголосили, що планують вжити "превентивних заходів" щодо української агропродукції, проте не навели конкретних прикладів.

Раніше комісія заявила, що вживатиме заходів лише в тому випадку, якщо уряди скасують свої поточні заборони, на що вони ще не погодилися.

Комісія має застосувати рідко використовувані повноваження, які містяться в заході, що лібералізував торгівлю з Україною, і обмежить нові захисні заходи лише кількома країнами-членами, а не всім блоком.

Ці країни також отримають €100 млн з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

Видання пише, що велика частина українського зерна, яка надходило до ЄС, залишалася в сусідніх країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. 

Європейський Союз планує продовжити воєнний режим торгівлі з Україною. 

В червні, коли його термін спливе, ЄС хоче переглянути і ввести сильніші положення, які дозволять Євросоюзу швидше вживати заходів для "захисту" власного ринку в майбутньому.

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