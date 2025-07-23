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ЄС готує єдиний пакет торговельних заходів проти США

23 липня 2025, 15:07
ЄС готує єдиний пакет торговельних заходів проти США
Фото: Укрінформ
Перший пакет наразі призупинено до 6 серпня, а другий очікує голосування 27 країн-членів ЄС.

Євросоюз об'єднає два пакети заходів у відповідь на тарифи США в один, який буде готовий до використання, якщо торговельні переговори з США проваляться.

Про це заявив сьогодні речник Європейської комісії з питань торгівлі Олоф Гілл, пише Politico.
 
Щоб зробити наші контрзаходи зрозумілішими, простішими та сильнішими, ми об'єднаємо пакет №1 та №2 в один список”, – сказав журналістам Гілл.
 
Перший пакет наразі призупинено до 6 серпня, а другий очікує голосування 27 країн-членів ЄС.
 
Об'єднаний пакет охоплюватиме 93 мільярди євро імпорту США до ЄС, включно з бурбоном, літаками та соєю. Перший датується тарифами Трампа на сталь та алюміній з березня, а другий був нещодавно остаточно узгоджений. Гілл сказав, що об'єднаний список набуде чинності 7 серпня, хоча Єврокомісія може призупинити дії заходів на довший термін.
 
Цей крок відбувається на тлі того, що переговори зайшли в глухий кут останніми тижнями після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 30% тарифи на ЄС, якщо обидві сторони не досягнуть угоди до 1 серпня.
 
Нашим пріоритетом є переговори, ми продовжуємо паралельно готуватися до всіх результатів”, – сказав Гілл.
 
Він додав, що комісар з питань торгівлі Марош Шефчович має поговорити з міністром торгівлі США Говардом Лутніком сьогодні пізніше.

 

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