ЄС готує єдиний пакет торговельних заходів проти США

Перший пакет наразі призупинено до 6 серпня, а другий очікує голосування 27 країн-членів ЄС.

Євросоюз об'єднає два пакети заходів у відповідь на тарифи США в один, який буде готовий до використання, якщо торговельні переговори з США проваляться.

Про це заявив сьогодні речник Європейської комісії з питань торгівлі Олоф Гілл, пише Politico.

“Щоб зробити наші контрзаходи зрозумілішими, простішими та сильнішими, ми об'єднаємо пакет №1 та №2 в один список”, – сказав журналістам Гілл.

Перший пакет наразі призупинено до 6 серпня, а другий очікує голосування 27 країн-членів ЄС.