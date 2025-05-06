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ПОЛІТИКА

ЄС готує контрзаходи у відповідь на мита США

06 травня 2025, 14:18
ЄС готує контрзаходи у відповідь на мита США
Фото: afp.com
Європейський Союз наразі призупинив власні контрзаходи проти американських мит на сталь, щоб дати простір для переговорів, однак, за словами Шефчовича, прогрес у переговорах наразі є обмеженим.

Європейський Союз підготує контрзаходи у відповідь на численні мита США на імпорт товарів з ЄС, запроваджені під час 90-денної паузи президента Дональда Трампа.

Про це заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, цитує Reuters.

Шефчович підкреслив, що всі варіанти дій залишаються на столі.

За словами Шефчовича, нині американські мита охоплюють 70% торгівлі товарами між ЄС і США, і цей показник може зрости до 97% після завершення розслідувань США щодо фармацевтики, напівпровідників та інших товарів.

Єврокомісар заявив, що узгоджене рішення з США залишається чіткою та бажаною метою ЄС.

"Нам зараз потрібно, щоб США продемонстрували готовність досягти справедливого та збалансованого вирішення ситуації", – сказав він.

Як нагадало агентство, наразі 27 країн ЄС зіштовхуються з 25-відсотковими американськими митами на імпорт сталі, алюмінію, автомобілів, а також "взаємними" тарифами у розмірі 10% на майже всі інші товари, які можуть зрости до 20% після завершення 90-денної паузи.

Шефчович наголосив, що ЄС використає період до 8 липня для підготовки додаткових заходів із "перебалансування" та забезпечення рівних умов, якщо переговори проваляться.

"Усі варіанти залишаються відкритими", – сказав він.

Європейський Союз наразі призупинив власні контрзаходи проти американських мит на сталь, щоб дати простір для переговорів, однак, за словами Шефчовича, прогрес у переговорах наразі є обмеженим.

Він також зазначив, що ЄС буде захищатися від можливого зростання імпорту, спричиненого перенаправленням торгівлі через "тарифну стіну" Трампа. 

За його словами, спеціальна робоча група з моніторингу таких торговельних перенаправлень представить свої перші результати в середині травня.

2 квітня Трамп ввів мінімальний додатковий тариф у розмірі 10% на майже всі країни, одночасно запропонувавши додаткові "взаємні" мита для деяких торговельних партнерів, у тому числі 20% для ЄС. Пізніше Трамп призупинив додаткові "взаємні" заходи, надавши партнерам 90 днів для переговорів.

ЄвросоюзмитаДональд Трамп

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