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ЄС готує новий пакет санкцій проти росії

22 липня 2025, 08:33
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії
Фото: з відкритих джерел
Міністр закордонних справ Франції заявив, що передумовою переговорів має бути припинення вогню

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зауважив, що Європейський Союз розробляє новий санкційний пакет проти рф, щоби схилити російського диктатора путіна до переговорів до миру з Україною.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, пише "РБК-Україна".

За словами дипломата, Україна вже п'ять місяців демонструє свою готовність до безумовного припинення вогню на 30 днів за пропозицією США.
 
"Ми всі знаємо про максималістські заяви і позиції з росії, бо це завжди ті самі, які при кожній нагоді висуваються і заявляються, але переговори мусять враховувати інтереси двох сторін. Переговори це не підкорення однієї сторони іншій", – зазначив Барро.
 
Міністр закордонних справ Франції нагадав заяви президента Володимира Зеленського про те, що передумовою переговорів має бути припинення вогню, і наголосив, що "переговори не можуть відбуватися під бомбами".
 
"Ми щойно ухвалили новий пакет санкцій з європейського боку. Я попросив свої команди відновити одразу подальшу роботу, щоб збудувати ще більш потужний санкційний пакет, щоб спонукати росію до переговорів", – зазначив Жан-Ноель Барро.

 

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