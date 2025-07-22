ЄС готує новий пакет санкцій проти росії
22 липня 2025, 08:33
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Міністр закордонних справ Франції заявив, що передумовою переговорів має бути припинення вогню
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зауважив, що Європейський Союз розробляє новий санкційний пакет проти рф, щоби схилити російського диктатора путіна до переговорів до миру з Україною.
Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, пише "РБК-Україна".
За словами дипломата, Україна вже п'ять місяців демонструє свою готовність до безумовного припинення вогню на 30 днів за пропозицією США.
"Ми всі знаємо про максималістські заяви і позиції з росії, бо це завжди ті самі, які при кожній нагоді висуваються і заявляються, але переговори мусять враховувати інтереси двох сторін. Переговори це не підкорення однієї сторони іншій", – зазначив Барро.
Міністр закордонних справ Франції нагадав заяви президента Володимира Зеленського про те, що передумовою переговорів має бути припинення вогню, і наголосив, що "переговори не можуть відбуватися під бомбами".
"Ми щойно ухвалили новий пакет санкцій з європейського боку. Я попросив свої команди відновити одразу подальшу роботу, щоб збудувати ще більш потужний санкційний пакет, щоб спонукати росію до переговорів", – зазначив Жан-Ноель Барро.