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ЄС готує новий пакет санкцій проти росії: подробиці

07 липня 2025, 20:35
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії: подробиці
Фото: з відкритих джерел
Проти запровадження "стелі цін" на російську нафту виступають Греція, Кіпр та Мальта.
Європейський Союз розпочав роботу над 19-м пакетом санкцій проти росії, до якого, окрім кораблів російського тіньового флоту, має увійти портова інфраструктура.
 
Про це повідомив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк на зустрічі з журналістами.
 
"Окрім кораблів "тіньового флоту", йдеться про порти, які співпрацюють з тіньовим флотом, капітанів таких кораблів, а також брокерів", – пояснив він.
 
Власюк зазначив, що до попереднього, 18-го пакету санкцій пропонувалося включити лише двох капітанів кораблів "тіньового флоту".
 
Уповноважений також розповів, чому Євросоюз все ще не погодив ухвалення 18-го пакету санкцій, яким, серед іншого, пропонується знизити стелю цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. За його словами, проти посилення цінових обмежень на "чорне золото" виступили Греція, Кіпр та Мальта. 
 
Владислав Власюк пояснив, що за нинішньої "стелі цін" вони можуть перевозити російську нафту без обмежень. Водночас, за його словами, Угорщина та Словаччина принципових застережень проти санкційного пакету не мають.

 

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