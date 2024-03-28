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ПОЛІТИКА

ЄС готує план із закупівлі озброєння для України до квітня – Politico

28 березня 2024, 11:39
ЄС готує план із закупівлі озброєння для України до квітня – Politico
Джерело: euneighbourseast
Боррель "має представити пропозицію про спільні ініціативи щодо закупівель (летальних і нелетальних) до квітня 2024 року".

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель представить план із закупівель озброєння для України до квітня цього року.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що в документі, що містить конкретні дії минулого тижня, датованому 25 березня, викладено кроки з нарощування фінансової та військової підтримки України.

Згідно з документом, вищий дипломат ЄС Жозеп Боррель "має представити пропозицію про спільні ініціативи щодо закупівель (летальних і нелетальних) до квітня 2024 року".

Боррель також "активізує зусилля" щодо укладення угоди про виділення наступного траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру, який блокує Угорщина.

Крім цього Боррель і країни ЄС також продовжать обговорення зобов'язань у сфері безпеки, щоб завершити роботу над спільною заявою ЄС і України.

Боррельозброєннявійна в Україні

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