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ЄС готує санкції проти 55 компаній з рф – Bloomberg

08 лютого 2024, 19:09
ЄС готує санкції проти 55 компаній з рф – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Пакет планують ухвалити до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Під нові санкції ЄС, які готують до другої річниці повномасштабної війни, потраплять низка російських компаній, що залучені до імпорту зброї з Північної Кореї. 

Про це повідомляє EUObserver з посиланням на проєкт документа, що є у розпорядженні журналістів. 

Під санкціями можуть опинитися компанії-перевізники Azia Shipping Company, Marine Trans Shipping, MG-Flot, M Leasing і "Совфрахт". У проєкті зазначають, що ці компанії є складовою логістичного ланцюжка, яким зброя з КНДР перевозиться до російського Дуная на Далекому Сході, а далі – у західну частину Росії для застосування у війні проти України. 

Керівникам даних компаній мають також заборонити в’їзд до ЄС і заморозити активи. 

За інформацією видання, у списку фігурує також керівник компанії "Оборонлогістика", але саму компанію, можливо помилково, поки не включили до переліку. 

Загалом у санкційному списку можуть опинитися 118 фізичних осіб та організацій.

Серед них – представники керівної ланки компаній російського оборонпрому, а також кілька посадовців, причетних до незаконного вивезення українських дітей вглиб окупованих територій або у росію. Серед останніх  – так звана міністерка праці в окупаційній адміністрації на Херсонщині Алла Бархатнова, так звана міністерка освіти в окупаційній адміністрації Криму Валентина Лаврік і очільник організації "Движение первых", що займається "перевихованням" українських дітей, Григорій Гуров. 

Окрім того, під санкції може потрапити група компаній з третіх країн, які допомагають росії отримувати підсанкційні товари подвійного призначення. 

Посли ЄС мають обговорювати пропозицію у четвер. 

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