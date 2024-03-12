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ПОЛІТИКА

ЄС готує санкції проти Ірану через можливу передачу ракет до росії – Reuters

12 березня 2024, 14:32
ЄС готує санкції проти Ірану через можливу передачу ракет до росії – Reuters
Фото: Укрінформ
Іран надав росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".

Лідери Європейського союзу готові вжити нових і значних заходів проти Ірану на тлі повідомлень про те, що Тегеран передає росії балістичні ракети для використання проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"Європейська рада закликає треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресивній війні росії проти України", - ідеться в проєкті висновків саміту, який відбудеться наступного тижня.

Іран надав росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля", повідомили виданню шість джерел, поглиблюючи військове співробітництво між двома країнами, які перебувають під санкціями США.

"Повідомлення про те, що Іран може передати росії балістичні ракети і відповідні технології для використання проти України, викликають серйозну занепокоєність", - ідеться в проєкті висновків саміту 21-22 березня.

При цьому наголошується, що ЄС готовий відреагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами, включно з новими і значними заходами проти Ірану.

У висновках також ідеться, що лідери закличуть главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля та Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану.

Іран став першою країною, яка почала постачати росії зброю для війни з Україною.

ЄСвійнаІрансанкціїзброярф тероризм

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