ЄС готує санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет росії

Відповідне рішення, ймовірно, буде ухвалено 14 жовтня.

Європейський Союз вже наступного тижня може запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет росії. Відповідне рішення, ймовірно, буде ухвалено 14 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Неназваний високопоставлений представник Євросоюзу розповів виданню, що за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку, яка відбудеться у понеділок, 14 жовтня, "буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет росії".

Джерело Reuters уточнило, що обмеження запровадять як проти окремих осіб, так і проти організацій. Більш детальних подробиць воно не розкрило.

За непідтвердженою інформацією, росія отримала від Ірану балістичні ракети малої дальності Fath 360, радіус дії яких - 120 кілометрів.