ЄС готує удар по "тіньовому флоту" путіна – Bloomberg

Загальна кількість суден у санкційному списку ЄС перевищить 300

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти росії, націлений на її так званий "тіньовий флот" - сотні танкерів, які кремль використовує для обходу нафтового ембарго.

Нові санкції ЄС проти прихованого флоту нафтових танкерів росії, мають посилити тиск на москву через війну проти України.

Згідно з джерелами, обізнаними з питанням, санкції, запропоновані Єврокомісією, охоплять 60 фізичних та юридичних осіб, а також включатимуть обмеження щодо близько 150 суден.