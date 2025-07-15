ЄС готує жорстку відповідь на мита Трампа – Bloomberg

Під удар може потрапити Boeing

Європейський союз склав список американських товарів на суму 72 млрд євро (84 млрд доларів), щодо яких застосують заходи у відповідь на дії президента США Дональда Трампа. Під удар можуть потрапити літаки Boeing Co., автомобілі, бурбон та інше.

Про це пише видання Bloomberg.

Додаткові мита ЄС також застосують щодо американської машинобудівної продукції, хімікатів і пластмас, медичного обладнання, електрообладнання, вина та інших сільськогосподарських товарів.

Список, який спочатку охоплював американські товари на загальну суму 95 млрд євро, скоротили після консультацій із компаніями та державами-членами.