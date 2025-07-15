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ЄС готує жорстку відповідь на мита Трампа – Bloomberg

15 липня 2025, 16:09
ЄС готує жорстку відповідь на мита Трампа – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Під удар може потрапити Boeing
Європейський союз склав список американських товарів на суму 72 млрд євро (84 млрд доларів), щодо яких застосують заходи у відповідь на дії президента США Дональда Трампа. Під удар можуть потрапити літаки Boeing Co., автомобілі, бурбон та інше.
 
Про це пише видання Bloomberg. 
 
Додаткові мита ЄС також застосують щодо американської машинобудівної продукції, хімікатів і пластмас, медичного обладнання, електрообладнання, вина та інших сільськогосподарських товарів.
 
Список, який спочатку охоплював американські товари на загальну суму 95 млрд євро, скоротили після консультацій із компаніями та державами-членами.
 
Новий список товарів зі США, на які поширюються заходи ЄС, охоплює промислові товари на суму понад 65 млрд євро, зокрема літаки (майже 11 млрд євро), машини (понад 9,4 млрд євро) і автомобілі (майже 8 млрд євро). Понад 6 млрд євро товарів зі США припадають на агропродовольчі продукти, в основному фрукти та овочі (майже 2 млрд євро) і алкогольні напої (1,2 млрд євро).
 
Пакет також включає прецизійне обладнання та інструменти (майже 5 млрд євро), іграшки та обладнання для хобі (понад 500 млн євро), спортивну зброю (майже 300 млн євро) або музичні інструменти (близько 200 млн євро).
 
Згідно з документом, одним із критеріїв вибору товарів були наявність альтернативних джерел поставок і продуктів, у разі яких високий ризик переміщення виробництва. Імпортні військові товари не будуть обкладатися митами.

 

ЄСмитавійна в Україніросія окупанти

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